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Fisterra

La necesaria nueva depuradora de Cee y Corcubión está un paso más cerca

Diputación, Xunta y los ayuntamientos  firmarán este viernes el convenio para impulsar la obra

A. Pérez Cavolo
16/07/2026 18:58
El proyecto es clave para acaba de sanear la ría de Cee y Corcubión
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La construcción de la futura estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a los municipios de Cee y Corcubión está un paso más cerca de hacerse realidad.

Este viernes está prevista en Cee la firma del convenio que hará posible la obra. El acuerdo será suscrito por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela; y el alcalde de Corcubión, Francisco Xabier Domínguez.

El proyecto es clave para acaba de sanear la ría de Cee y Corcubión

Augas de Galicia prepara la firma del convenio para construir la nueva depuradora de Cee y Corcubión

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El 80% del coste será financiado por los fondos Feder y Augas de Galicia, que aportarán conjuntamente más de 11 millones de euros. El 20% restante, 2,7 millones de euros, corresponderá a las administraciones locales.

En este reparto, la Diputación asumirá una parte importante del esfuerzo económico con una aportación de 1,4 millones de euros, distribuida en dos anualidades de 700.000 euros. De esa cantidad, un millón de euros se destinará al Concello de Cee y 400.000 euros al de Corcubión. Los consistorios completarán la financiación con una aportación de de más de un millón de euros por parte de Cee y de 343.525 euros por parte de Corcubión.

Actuación estratégica

La nueva depuradora sustituirá a las actuales instalaciones, construidas hace más de tres décadas y que presentan importantes limitaciones tanto de capacidad como de funcionamiento. Entre las principales deficiencias detectadas figuran el deterioro de los colectores, problemas de infiltraciones, limitaciones en los bombeos y un sistema de tratamiento que ha quedado insuficiente para responder a las necesidades actuales y al incremento de población durante la temporada estival.

Pleno de la Diputación de A Coruña de este viernes

La Diputación aportará 1,4 millones de euros para ejecutar la depuradora de Cee y Corcubión

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La futura EDAR se construirá junto a la instalación existente, en una parcela situada en Cee, lo que permitirá mantener operativo el servicio mientras se ejecutan las obras. El proyecto contempla una planta dimensionada para atender a más de 16.400 habitantes equivalentes, con capacidad para tratar cerca de 4.600 metros cúbicos diarios y picos que superarán los 15.500 metros cúbicos al día.

Además, incorporará procesos avanzados de depuración biológica, eliminación de nitrógeno, desinfección mediante rayos ultravioleta, tratamiento de lodos, recepción de residuos procedentes de fosas sépticas y un sistema de desodorización destinado a minimizar el impacto sobre el entorno. También se renovarán colectores y conducciones y se ejecutará un nuevo emisario diseñado para mejorar la calidad ambiental de la ría de Cee-Corcubión.

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