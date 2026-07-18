La Diputación entrega a Afafes una furgoneta para atender a las personas con alzhéimer

La Diputación entregó una furgoneta a Afafes Cedida

El presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; la diputada de Política Social, Mar García Vidal, y la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, entregaron este viernes a los responsables de Afafes una nueva furgoneta adaptada que permitirá mejorar el transporte y la atención a las personas con alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

La adquisición del vehículo fue financiada por la Diputación con una subvención de 55.000 euros, concedida en el marco del programa de inversiones para adquisición de vehículos de las entidades sociales de la provincia.

La nueva furgoneta facilitará el traslado de los usuarios hasta las instalaciones y actividades de la asociación, garantizando un transporte seguro y adaptado a sus necesidades. También permitirá ampliar la capacidad de atención de la entidad y apoyar las familias que tienen dificultades para realizar estos desplazamientos con sus propios medios.

Durante la entrega, Valentín González Formoso destacó el trabajo que realiza Afafes en Cee y en toda la Costa da Morte, y agradeció la dedicación de su equipo profesional y de las familias que forman parte de la entidad.

“Esta furgoneta é unha ferramenta fundamental para achegar os servizos de AFAFES ás persoas que os necesitan. En concellos dispersos e cunha poboación envellecida, garantir o transporte adaptado é esencial para que ningunha persoa deixe de recibir atención por non ter medios para desprazarse”, afirmó el presidente provincial.

Formoso señaló que la colaboración con las entidades sociales permite llegar a necesidades a las que las administraciones no siempre pueden responder directamente.

Además de financiar la adquisición del vehículo, la Diputación colabora desde hace años con Afafes en el desarrollo de sus programas de prevención de la dependencia, promoción de la autonomía personal y rehabilitación de personas con alzhéimer y otras dolencias neurodegenerativas.