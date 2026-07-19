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Diario de Ferrol

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Fisterra

Modesto Fraga presentou o seu poemario 'Do amor salgado' na Ínsua dos Poetas, no Carballiño

O acto asistiron outros escritores da Costa da Morte como Miro Villar, Juanma Abelleira Ronquete e o  profesor Luis González Tosar

Redacción .
Redacción .
19/07/2026 22:04
Modesto Fraga intervindo no acto
Modesto Fraga intervindo no acto
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A Ínsua dos Poetas (O Carballiño-Ourense) acolleu o sábado unha nova presentación do poemario "Do amor salgado", recentemente reeditado por Aira Editorial na súa colección de poesía Valilongo. 

O acto, ao que acudiu numeroso público, formou parte do programa "Festa da Palabra 2026", que organiza anualmente a Fundación Ínsua dos Poetas presidida polo poeta, escritor e profesor Luis González Tosar.

No transcurso do acto fíxose entrega de diversos galardóns a destacados creadores e creadoras galegos como Fina Casalderrey, Arturo Lezcano ou Bieito Ledo.

A Costa da Morte estivo representada por varios autores como Miro Villar, Juanma Abelleira Ronquete e Modesto Fraga, quen asinou varios exemplares do libro aos asistentes. 

Asistiron tamén o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; a directora xeral de Educación, María Eugenia Pérez Fernández; e unha nutrida representación de intelectuais como Antón Pulido, Bieito Iglesias, Rubén Eyré, Acisclo Manzano ou Felipe Senén, entre outros.

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