Modesto Fraga presentou o seu poemario 'Do amor salgado' na Ínsua dos Poetas, no Carballiño
O acto asistiron outros escritores da Costa da Morte como Miro Villar, Juanma Abelleira Ronquete e o profesor Luis González Tosar
A Ínsua dos Poetas (O Carballiño-Ourense) acolleu o sábado unha nova presentación do poemario "Do amor salgado", recentemente reeditado por Aira Editorial na súa colección de poesía Valilongo.
O acto, ao que acudiu numeroso público, formou parte do programa "Festa da Palabra 2026", que organiza anualmente a Fundación Ínsua dos Poetas presidida polo poeta, escritor e profesor Luis González Tosar.
No transcurso do acto fíxose entrega de diversos galardóns a destacados creadores e creadoras galegos como Fina Casalderrey, Arturo Lezcano ou Bieito Ledo.
A Costa da Morte estivo representada por varios autores como Miro Villar, Juanma Abelleira Ronquete e Modesto Fraga, quen asinou varios exemplares do libro aos asistentes.
Asistiron tamén o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo; a directora xeral de Educación, María Eugenia Pérez Fernández; e unha nutrida representación de intelectuais como Antón Pulido, Bieito Iglesias, Rubén Eyré, Acisclo Manzano ou Felipe Senén, entre outros.