Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Galiza Nova reivindica mellores infraestruturas e transporte público na Costa da Morte 

A agrupación nacionalista realizou un acto público en Corcubión dentro da Semana da Patria Galega 

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 12:03
Acto de Galiza Nova en Corcubion
Acto de Galiza Nova en Corcubion
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, levou a cabo este domingo 19 de xullo en Corcubión un acto público, enmarcado na celebración  de diversos eventos da VIII Semana da Patria Galega, organizada pola formación que aglutina á mocidade do Bloque.

No acto, desenvolvido na Praza Castelao, falouse das principais problemáticas que afronta a mocidade. Artai Gabiás, secretario xeral de Galiza Nova; Alba Regueiro, da Permanente da formación xuvenil; e Óscar Ínsua, deputado do BNG no Parlamento galego, tomaron a palabra e abordaron cuestións de suma importancia para a mocidade: problemas de acceso á vivenda; a falta de traballo digno que obriga a emigrar; a precariedade laboral; un transporte público con rutas, frecuencias e horarios inapropiados; ou a carencia de infraestruturas axeitadas, que merma o desenvolvemento da Costa da Morte.

Tamén se falou da situación internacional "con guerras imperialistas patrocinadas polos Estados Unidos, e o xenocidio que sofre Palestina das mans do sionismo israelí". 

Ademais, fíxose un chamamento a participar nos actos do 25 de xullo en Santiago de Compostela, en especial na manifestación das 12.00 horas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Estado en el que quedó el punto de venta de billetes

Una trabajadora de la estación de buses de Fisterra, herida al chocar un vehículo con las instalaciones
Redacción
Acto de Galiza Nova en Corcubion

Galiza Nova reivindica mellores infraestruturas e transporte público na Costa da Morte
Redacción
Líneas de alta tensión en Muxía

O BNG de Muxía urxe ao Goberno local inspeccionar as liñas de alta tensión
Redacción
Modesto Fraga intervindo no acto

Modesto Fraga presentou o seu poemario 'Do amor salgado' na Ínsua dos Poetas, no Carballiño
Redacción