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Fisterra

Una trabajadora de la estación de buses de Fisterra, herida al chocar un vehículo con las instalaciones

Una conductora empotró su vehículo contra el punto de venta de billetes 

Redacción .
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20/07/2026 13:10
Estado en el que quedó el punto de venta de billetes
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Darío Gómez
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Una mujer resultó herida esta mañana en Fisterra como consecuencia de un accidente de tráfico en la zona de la estación de autobuses. Una conductora impactó con con su turismo contra el punto de venta de billetes de la empresa Monbús, que quedó totalmente destrozado. La trabajadora que se encontraba en la oficina en ese momento resultó herida y fue evacuada al hospital. 

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente Urgencias del 061, Policía Local de Fisterra y Guardia Civil. La mujer fue trasladada en ambulancia, al quejarse de dolor en el pecho como consecuencia del fuerte impacto. La conductora del vehículo implicado en el accidente carece de carnet de conducir.

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