Controlado un incendio que amenazaba a varias viviendas en Parada, Carnota

Desde las 15.30 horas de este martes, las brigadas contra incendio trabajan en extinguir un incendio que amenazaba a varias viviendas en el lugar de Parada, en Carnota. El fuego se inició a 20 metros de las casas debido, al parecer y según testigos, a la imprudencia de un vecino que estaba haciendo un churrasco, durante una jornada calurosa y con viento en el litoral.

Participan en las labores de extinción dos helicópteros, dos aviones, cinco motobombas, seis brigadas y cuatro agentes, que sobre las 18.30 horas ya tenían estabilizado el fuego y a las 20 horas ya estaba controlado. Por el momento el fuego ha afectado a 1,1 hectáreas.