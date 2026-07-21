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Agentes forestales trabajando en la extinción del incendio de Parada, en Carnota
Fisterra

Controlado un incendio que amenazaba a varias viviendas en Parada, Carnota

Al parecer el fuego lo provocó la imprudencia de un vecino que estaba haciendo churrasco

A. Pérez Cavolo
21/07/2026 20:15

Desde las 15.30 horas de este martes, las brigadas contra incendio trabajan en extinguir un incendio que amenazaba a varias viviendas en el lugar de Parada, en Carnota. El fuego se inició a 20 metros de las casas debido, al parecer y según testigos, a la imprudencia de un vecino que estaba haciendo un churrasco, durante una jornada calurosa y con viento en el litoral. 

Participan en las labores de extinción dos helicópteros, dos aviones, cinco motobombas, seis brigadas y cuatro agentes, que sobre las 18.30 horas ya tenían estabilizado el fuego y a las 20 horas ya estaba controlado. Por el momento el fuego ha afectado a 1,1 hectáreas.

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