Fisterra
Controlado un incendio que amenazaba a varias viviendas en Parada, Carnota
Al parecer el fuego lo provocó la imprudencia de un vecino que estaba haciendo churrasco
Desde las 15.30 horas de este martes, las brigadas contra incendio trabajan en extinguir un incendio que amenazaba a varias viviendas en el lugar de Parada, en Carnota. El fuego se inició a 20 metros de las casas debido, al parecer y según testigos, a la imprudencia de un vecino que estaba haciendo un churrasco, durante una jornada calurosa y con viento en el litoral.
Participan en las labores de extinción dos helicópteros, dos aviones, cinco motobombas, seis brigadas y cuatro agentes, que sobre las 18.30 horas ya tenían estabilizado el fuego y a las 20 horas ya estaba controlado. Por el momento el fuego ha afectado a 1,1 hectáreas.