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Fisterra

El reto solidario por la investigación contra el cáncer infantil completa los 300 kilómetros entre el Camiño dos Faros y la Catedral de Santiago

El atleta abanderado de la causa, el conquense Daniel Caballero, llegó el domingo a Compostela, en donde le esperaban familiares y personas vinculadas a este desafío 

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 18:01
El atleta Daniel Caballero posando con la catedral compostelana de fondo
El atleta Daniel Caballero posando con la catedral compostelana de fondo
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El reto solidario 'Por mí y por los que no pueden' ha completado una nueva etapa con la finalización de los 300 kilómetros previstos por tierras gallegas, un recorrido que ha permitido acercar la recaudación a los 5.000 euros para impulsar la investigación del cáncer infantil.

El atleta taranconero Daniel Caballero ha recorrido durante los últimos días los 200 kilómetros del Camiño dos Faros y otros 100 kilómetros entre Finisterre y la Catedral de Santiago de Compostela, donde fue recibido por familiares y seguidores del reto tras completar este nuevo desafío.

En parte del recorrido estuvo acompañado por el taranconero Sergio Lozano, padre de Elsa, cuya historia inspira la labor de la asociación Cambiando Vidas con Elsa.

"Han sido días duros, pero teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo: seguir haciendo más grande este reto y conseguir cuanta más investigación, mejor", ha señalado Daniel Caballero al término de la prueba.

El desafío cuenta con el patrocinio de Incarlopsa, dentro del compromiso de la compañía con el deporte, la promoción de hábitos de vida saludables y el apoyo a iniciativas que fomentan valores como el esfuerzo, la solidaridad y el afán de superación.

Con esta nueva prueba, 'Por mí y por los que no pueden' se acerca ya a los 5.000 euros recaudados. Una vez finalizado el reto, la totalidad de los fondos obtenidos se donará a la asociación Cambiando Vidas con Elsa, que los destinará al CIMA de la Universidad de Navarra para financiar proyectos de investigación contra el cáncer infantil.

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