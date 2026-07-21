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Fisterra

La Xunta apoya con 110.000 euros la contratación de socorristas en once concellos de la Costa da Morte

A nivel del conjunto de la comunidad autónoma las ayudas destinadas a este fin alcanzan los 1,5 millones, de los que algo más de medio millón son para 56 municipios de la provincia coruñesa

Redacción .
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21/07/2026 19:41
En el centro la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, en la visita que realizó a la playa fisterrana de Langosteira
En el centro la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, en la visita que realizó a la playa fisterrana de Langosteira
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Fisterra, Luis Ínsua, visitó este martes la playa de Langosteira, para supervisar el funcionamiento del servicio de socorristas que cuenta con el apoyo de la Xunta, concretamente, al municipio fisterrán le permitió contratar a dos socorristas. 

Estos apoyos son posibles gracias a la orden de ayudas de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para financiar la contratación de socorristas por parte de los ayuntamientos, que tiene objetivo garantizar la seguridad en las playas, piscinas u otras instalaciones acuáticas descubrimientos durante los meses de verano. 

La Xunta destina 1,5 millones de euros a 186 concellos o mancomunidades beneficiarios en toda Galicia. Por provincias, A Coruña con mayor número de zonas de baño, recibe la mayor cuantía de ayudas por un importe total de 530.000 y que se distribuyen entre 56 ayuntamientos.

Por lo que respecta al ámbito de la Costa da Morte, la delegada informó que son un total de 11 los municipios beneficiados, que reciben una cuantía que ronda los 111.000 euros.

Do Campo explicó también que las ayudas se destinan a financiar tanto al personal propio de la entidad local como a las personas que el ayuntamiento contrate para estas tareas a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios.

En todo caso, las personas que presten los servicios de vigilancia, rescate y salvamento deberán estar inscritas, antes del período subvencionable, en el Registro Profesional del Personal de Socorrismo, Información y Primeros Auxilios de Galicia.

En la concesión de las aportaciones se tuvieron en cuenta criterios objetivos como el número de zonas de baño, la adhesión al Plan específico de salvamento en playas de Galicia (Sapraga, la población total de la entidad local, el número de banderas azules concedidas o contar con declaración de municipio turístico gallego.

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