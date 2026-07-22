Cuentos, literatura y música animan el verano de Cee 

La exposición de Manuel Canosa se puede visitar en la Casa de Cultura Fernando Fraga

La programación cultural continúa este jueves en Cee, como anticipo del intenso fin de semana que se aguarda. Cuentos, literatura, espectáculos infantiles y música son las principales propuestas para estos días. La primera será este jueves con la sesión de cuentos "A fábrica da luz", promovida por Xeal, a las 11.30 horas en la biblioteca Francisco Mayán.

A partir de la leyenda de Xallas, la historia explica de forma amena cómo se produce la energía en O Ézaro, acercando a los más pequeños conceptos sobre la energía renovable, el ciclo del agua y el patrimonio industrial.

El mismo jueves por la tarde, a las 20.00 horas la biblioteca acogerá la presentación de la nueva novela de José Manuel Otero Lastres, "La vida como préstamo". La obra recoge treinta de sus artículos publicados en el diario ABC, reflexionando sobre la fragilidad de la condición humana y exponiendo la existencia como un bien temporal que nos obliga a actuar con profunda responsabilidad. Acompañarán al escritor la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, el catedrático de Historia de Arte José Manuel García y el escritor Alfredo Conde.

Para el viernes está previsto un nuevo espectáculo infantil, con Os Bolechas, que presentarán su "Karoke deportivo". Será a las 20.00 horas en la Praza da Muller.

El domingo por la tarde, a las 20.00 horas, el auditorio Baldomero Cores acogerá el II Festival de Verán Novo Viana. Además del grupo Novo Viana, actuarán las agrupaciones Terra de Sena (Cee) Pedras Miúdas (Lires) y Barlovento Nosa Señora do Carme, de Fisterra. Además, en la Casa de Cultura se podrá visitar hasta finales de mes la exposición "Alas de madeira", de Manuel Canosa Santamaría.