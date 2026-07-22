El Bela Fisterra acoge un Túnel del Vino con más de 100 variedades premiadas en la Guía Paadín

Instalaciones del Bela Fisterra IG

El hotel Bela Fisterra acoge este sábado 25 de julio un Túnel del Vino, con más de un centenar de variedades premiadas en la Guía Paadín, elaboradas por más de 50 bodegas de las distintas denominaciones de origen e indicaciones protegidas de Galicia.

Como complemento, la familia Paadín presentará una selección exclusiva de vinos gallegos con más de cinco años, conservados para mostrar el extraordinario potencial de envejecimiento de los grandes vinos del país. El evento será de 17.00 a 20.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Se trata de una oportunidad única para descubrir la calidad y la capacidad de evolución de los vinos de Galicia y para que el sector hostelero conozca de primera mano todas las variedades y poder incorporarlos a sus cartas.