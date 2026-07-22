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Fisterra

El BNG exige limpiar la maleza del viejo instituto Agra de Raíces de Cee

Denuncia el mal estado en el que se encuentra el patio interior del centro, con peligro para los usuarios

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 19:31
La maleza cubre el viejo instituto de Cee
La maleza cubre el viejo instituto de Cee
Cedida
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El BNG de Cee denuncia el estado en el que se encuentra el patio interior del viejo instituto Agra de Raíces, donde diferentes colectivos realizan sus actividades. Afirma que está en unas condiciones lamentables, con la maleza invadiendo todo el espacio e incluso crece por las paredes. 

Además, afirma que en los exteriores y en alguna estancia interior se guardan residuos y enseres procedentes de las actividades de mantenimiento del Concello como pallets, aperos de tractores, maderas con hierros, farolas, andamios o ruedas, entre otros. 

En vista de la situación, el Bloque reclama a la alcaldía que se proceda a la limpieza inmediata de la zona "para facer do entorno un lugar adecuado ás actividades que nel se dan, que se desbroce e limpe o patio e que os residuos e enseres nomeados sexan valados e sinalizados para que non supoñan un perigo, sobre todo para as crianzas que poidan estar na volta". 

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