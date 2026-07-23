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Fisterra

La Xunta anuncia una intervención en septiembre para documentar y recuperar piezas muebles del pecio de Punta Restelos

Rueda remarca el compromiso de su Gobierno con la conservación y difusión del patrimonio arqueológico subacuático

Europa Press
23/07/2026 17:26
Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Cultura, en el puerto de Brens, en Cee
Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Cultura, en el puerto de Brens, en Cee
David Cabezón
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha remarcado este jueves el compromiso del Gobierno gallego con la conservación del patrimonio arqueológico subacuático que se encuentra en las costas de la comunidad. Entre los bienes patrimoniales está el pecio de Punta Restelos, en Fisterra (A Coruña).

Este goza de un importante valor cultural e histórico al tratarse, con casi toda seguridad según las investigaciones realizadas, del Galeón Santa María La Anunciada, hundido en 1596.

Así, y teniendo en cuenta tanto los valores históricos como la amenaza de su desaparición, el Ejecutivo autonómico llevará a cabo el próximo mes de septiembre una intervención arqueológica subacuática para documentar el pecio, y también para rescatar piezas muebles que están siendo afectadas por la dinámica marina y pueden ser objeto de expolio.

Así lo trasladado el presidente gallego, acompañado del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en una visita al área en la que se localiza el pecio.

"Lo que estamos haciendo es salvaguardar lo que es un patrimonio público para después ponerlo en valor para que la gente pueda disfrutar de estos hallados y conocer una parte de nuestra historia", ha explicado el presidente.

Una actuación en la que, junto a la Dirección Xeral de Patrimonio, colaborarán la Unidad de Buceo de Ferrol de la Armada, el Grupo Operativo de Actividades Subacuáticas de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia y el Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Alfonso Rueda en el puerto de Brens
Alfonso Rueda en el puerto de Brens
David Cabezón

"Un trabajo conjunto que es referencia a lo largo de toda la costa española", ha indicado Rueda.

Todo con el objetivo, tal y como ha explicado el presidente, de contribuir al conocimiento y difusión de la riqueza del patrimonio subacuático gallego.

Además, ha asegurado que "tener restos arqueológicos submarinos tan cerca de la costa también es un recurso desde el punto de vista económico, porque hay mucha gente en el mundo que está buscando este tipo de lugares para hacer inmersiones, por lo tanto es también una fuente de turismo".

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