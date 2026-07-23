Un galeón hundido en la costa de Fisterra, nuevo reclamo para el turismo de buceo

Alfonso Rueda contempla la zona de Punta Restelos David Cabezón

El cabo de Fisterra fue el escenario de un temporal que se llevó por delante 25 naves y a 2.500 personas el 28 de octubre de 1596 y ahora uno de los galeones hundidos, el 'Santa María La Anunciada', es un reclamo para un nuevo turismo en la zona: el de buceo.

Aquella armada, la conocida como Segunda Invencible comandada por Martín Padilla, salió de Lisboa hacia Irlanda, para apoyar el levantamiento de la isla contra el dominio inglés, pero el 28 de octubre un temporal cortó el camino y dejó un reguero de pecios en la zona entre Dumbría, Cee, Corcubión y Fisterra.

El de 'Santa María La Anunciada' está en punta Restelos, a entre cinco y siete metros de profundidad, entre las playas de Estorde (Cee) y Sardiñeiro (Fisterra) y en él se han visto armamento, equipo médico, lingotes de oro y objetos de la vida cotidiana.

Destaca en especial porque alberga la mayor panoplia de armamento localizada en un pecio español del siglo XVI. El arqueólogo Miguel San Claudio afirma que es objeto de estudio desde 2011, pero después del verano se intensificarán los trabajos arqueológicos.

En el pasado mes de marzo ya se recuperó otro fundido en Nápoles, que hoy en el Museo del Mar de Galicia sometido a restauración. Y se ha visto otro cañón, "probablemente fundido en Génova", que será el foco del nuevo trabajo, para poder estudiarlo a fondo.

"Están las armas de un ejército expedicionario de los famosos Tercios españoles. Es muy significativo el equipamiento médico encontrado, con jeringas, cuencos, espátulas y morteros", continúa. Era un buque de Estado y ahora su conservación y estudio es una responsabilidad compartida de la Xunta y de la Armada.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha supervisado los trabajos este jueves, ha señalado la importancia de tenerlo "salvaguardado y preservado de posibles expolios". Según explicó, es crucial rescatarlo y restaurarlo para conocer también esa parte de la historia.

Además, ha subrayado la importancia de estos restos para hacer inmersiones, algo que demanda mucha gente en todo el mundo. "En otros muchos lugares el buceo es una fuente de turismo y desarrollo económico", ha argumentado el presidente autonómico.