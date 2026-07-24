El PSOE de Muxía denuncia que el nuevo plan de limpieza solo se centra en el casco urbano

Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía Cedida

Los socialistas de Muxía denuncian que el nuevo plan del servicio de limpieza para la siguiente anualidad, que se encuentra en fase de licitación, solo incluye el casco urbano, dejando fuera de este servicio a las aldeas. Por este motivo anuncian que llevarán el caso a la Valedora do Pobo, al considerar que se están vulnerando los derechos de los residentes del rural, que suponen el 75% de la población de este municipio.

Para el PSOE este procedimiento es el resultado del pacto entre PP, BNG e Independientes "cando decidiron votar a favor duns presupostos 2026 que contemplaban máis gasto en festas que en mantemento, limpezas e inversións xuntos". Según cálculos, "por cada euro que se prevé en limpezas, hai un gasto de seis euros en festas". "É indecente que este goberno deixe a todas as aldeas de Muxía sen plan de limpeza durante unha anualidade mentres se triplica o gasto en festas e lupandas", denuncian los socialistas.

Afirman que esta decisión se suma a la falta de limpieza generalizada y mantenimiento del servicio de limpieza en el municipio, tal como ya han denunciado en otras ocasiones. Además, lamentan que el documento salga adelante con el "silencio cómplice" del BNG.