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Fisterra

El PSOE de Muxía denuncia que el nuevo plan de limpieza solo se centra en el casco urbano

Anuncia que llevará el documento a la Valedora do Pobo al considerar que atenta contra los vecinos del rural 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 17:50
Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía
Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía
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Los socialistas de Muxía denuncian que el nuevo plan del servicio de limpieza para la siguiente anualidad, que se encuentra en fase de licitación, solo incluye el casco urbano, dejando fuera de este servicio a las aldeas. Por este motivo anuncian que llevarán el caso a la Valedora do Pobo, al considerar que se están vulnerando los derechos de los residentes del rural, que suponen el 75% de la población de este municipio. 

Para el PSOE este procedimiento es el resultado del pacto entre PP, BNG e Independientes "cando decidiron votar a favor duns presupostos 2026 que contemplaban máis gasto en festas que en mantemento, limpezas e inversións xuntos". Según cálculos, "por cada euro que se prevé en limpezas, hai un gasto de seis euros en festas". "É indecente que este goberno deixe a todas as aldeas de Muxía sen plan de limpeza durante unha anualidade mentres se triplica o gasto en festas e lupandas", denuncian los socialistas. 

Afirman que esta decisión se suma a la falta de limpieza generalizada y mantenimiento del servicio de limpieza en el municipio, tal como ya han denunciado en otras ocasiones. Además, lamentan que el documento salga adelante con el "silencio cómplice" del BNG.

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