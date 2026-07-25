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Fisterra

La Festa dos Miñarzos reivindica en Lira el valor de la pesca artesanal y la Reserva Mariña

El encuentro contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 18:57
Villaverde este sábado en la Festa dos Miñarzos, en Carnota
Villaverde este sábado en la Festa dos Miñarzos, en Carnota
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La explanada del puerto de Portocubelo, en Lira, acogió este sábado una nueva edición de la Festa Degustación dos Produtos da Reserva Mariña Os Miñarzos, una cita organizada por la Cofradía de Pescadores que volvió a poner en valor los productos obtenidos mediante artes de pesca tradicionales y sostenibles.

El encuentro contó con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el patrón mayor de la cofradía, Mariano Lago. Durante la jornada, la responsable autonómica destacó el papel de la Reserva Mariña Os Miñarzos como referente en la conservación de los recursos pesqueros y en la gestión compartida entre la Administración y el propio sector.

Villaverde recordó que se trata de la primera reserva marina de interés pesquero de la costa atlántica peninsular y subrayó que la regulación de la actividad extractiva y el respeto de las zonas protegidas permiten mantener la calidad de los productos del mar y asegurar el futuro de la actividad pesquera.

La conselleira también reafirmó el respaldo de la Xunta a la pesca artesanal gallega y defendió que la protección de los recursos marinos constituye una garantía tanto para la sostenibilidad ambiental como para la viabilidad económica de las comunidades que viven del mar.

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