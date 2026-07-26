Bela Fisterra y Paadín Eventos reúnen a más de 130 profesionales en un gran Túnel del Vino dedicado al potencial de guarda de los vinos gallegos.

La actividad fue fruto de la colaboración entre el hotel Bela Fisterra y la firma Paadín Eventos Cedida

Coincidiendo con la celebración del Día de Galicia, el hotel Bela Fisterra acogió el sábado un exclusivo Túnel del Vino organizado por Paadín Eventos, que reunió a más de 130 profesionales del sector de la hostelería, la restauración, el turismo, la comunicación y la empresa, llegados desde distintos puntos de Galicia, León, Extremadura y el País Vasco.

Entre los asistentes se encontraban restauradores, sumilleres, bodegueros, periodistas, escritores, científicos, empresarios, representantes de asociaciones, docentes de escuelas de hostelería y profesionales de ámbitos tan diversos como la sanidad, la fotografía o la fisioterapia.

También participaron establecimientos y entidades como restaurante Terra (Fisterra), restaurante Río Sil (Carballo), restaurante La Bayonnaise (Fisterra), hotel Alén do Mar, hotel Playa Langosteira, hotel Mar de Fisterra, Pata Negra Gourmet (Vimianzo), AGACS (Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago), la Asociación de Empresarios de la Vía de la Plata y firmas como Unilever y Bermatic o la tecnológica de audio D&B.

El Túnel del Vino permitió descubrir más de 100 vinos galardonados en la Guía Paadín, de los cuales 40 eran referencias históricas cuidadosamente conservadas durante años por Paadín Eventos para demostrar el extraordinario potencial de envejecimiento de los vinos gallegos.

Los asistentes pudieron catar añadas comprendidas entre 2013 y 2024, representativas de todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Galicia.

Desde hace más de 15 años, Paadín Eventos desarrolla un intenso trabajo de investigación y divulgación sobre la evolución de los vinos gallegos en botella, un estudio pionero que sigue aportando evidencias sobre su capacidad de guarda y su proyección enológica.

En un escenario único como Bela Fisterra, primer hotel literario de Galicia, la jornada sirvió para unir patrimonio, paisaje, cultura y enología, poniendo en valor la excelencia de los grandes vinos gallegos y consolidando Costa da Morte como un destino de referencia para el gastroturismo y las experiencias gastronómicas de alto nivel.