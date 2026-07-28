La Operación Centinela volverá a vigilar el monte del distrito de Fisterra desde el 10 de agosto

Uno de los agentes forestales durante el incendio de Ponteceso el pasado año Raúl López

La distrito forestal de Fisterra volverá a contar este verano con el apoyo de efectivos del Ministerio de Defensa en las labores de vigilancia y prevención de incendios forestales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes el convenio entre la Xunta y el Ministerio de Defensa para desarrollar una nueva edición de la Operación Centinela, que desplegará patrullas terrestres entre el 10 de agosto y el 25 de septiembre.

Dentro del dispositivo previsto para Galicia, Carnota y Muros figuran entre las zonas de actuación preferente de la demarcación forestal V Fisterra, donde las patrullas realizarán labores de vigilancia y disuasión con el objetivo de detectar de forma temprana posibles conatos y prevenir incendios en una de las épocas de mayor riesgo del año.

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Antes del inicio del operativo se llevará a cabo una fase de reconocimiento en la que los responsables de ambas administraciones coordinarán el dispositivo e intercambiarán la información necesaria para el desarrollo de las patrullas. La Consellería do Medio Rural facilitará además a cada equipo dispositivos GPS con cartografía digital actualizada para facilitar los desplazamientos por terreno forestal.

El acuerdo establece que el Ministerio de Defensa aportará los efectivos militares necesarios para el despliegue, mientras que la Xunta asumirá los gastos derivados de la colaboración, con un presupuesto máximo de 593.815 euros para la campaña de este año.

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Además de del distrito de Fisterra, la Operación Centinela actuará en otras zonas consideradas especialmente sensibles por el riesgo de incendios, como Barbanza, O Condado-Paradanta, Valdeorras-Trives, Verín-Viana o Terra de Lemos.

La campaña se desarrollará en pleno periodo de máximo riesgo de incendios forestales, con el objetivo de reforzar la vigilancia del monte gallego mediante la presencia de patrullas militares que complementarán el trabajo de los servicios de prevención y extinción dependientes de la Xunta.