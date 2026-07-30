O Concello de Cee rende homenaxe ao deporte local
A alcaldesa destacou o compromiso do Goberno municipal co deporte de base e as persoas que o fan posible
O Concello de Cee homenaxeou este martes a un total de 192 deportistas, pertencentes a diferentes disciplinas e entidades deportivas do municipio, nun evento que puxo en valor o esforzo, a dedicación e o compromiso que amosan ao longo de toda a tempada. Durante o acto, destacouse o papel fundamental dos clubs na promoción da actividade física, na formación en valores e na creación de comunidade a través do deporte.
A alcaldesa, Margot Lamela, e o equipo de goberno trasladaron o seu agradecemento ás directivas, aos corpos técnicos, ás familias e a todas as persoas que fan posible que Cee continúe sendo un referente deportivo na comarca. A rexedora tamén subliñou o compromiso municipal por seguir apoiando o deporte base, mellorar as instalacións e acompañar o crecemento dos clubs locais.
O evento concluíu cunha emotiva entrega dunha camiseta diseñada para a ocasión e recoñecementos individuais e colectivos, nun ambiente de orgullo compartido e celebración polo traballo realizado ao longo da tempada.
Con este acto, que cumpliu a súa terceira edición, Cee reafirma o seu apoio ao deporte como motor de saúde, convivencia e progreso social.