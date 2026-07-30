Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

O Concello de Cee rende homenaxe ao deporte local 

A alcaldesa destacou o compromiso do Goberno municipal co deporte de base e as persoas que o fan posible

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 20:52
Participantes no acto de recoñecemento
Participantes no acto de recoñecemento
CC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Cee homenaxeou este martes a un total de 192 deportistas, pertencentes a diferentes disciplinas e entidades deportivas do municipio, nun evento que puxo en valor o esforzo, a dedicación e o compromiso que amosan ao longo de toda a tempada. Durante o acto, destacouse o papel fundamental dos clubs na promoción da actividade física, na formación en valores e na creación de comunidade a través do deporte.

A alcaldesa, Margot Lamela, e o equipo de goberno trasladaron o seu agradecemento ás directivas, aos corpos técnicos, ás familias e a todas as persoas que fan posible que Cee continúe sendo un referente deportivo na comarca. A rexedora tamén subliñou o compromiso municipal por seguir apoiando o deporte base, mellorar as instalacións e acompañar o crecemento dos clubs locais.

O evento concluíu cunha emotiva entrega dunha camiseta diseñada para a ocasión e recoñecementos individuais e colectivos, nun ambiente de orgullo compartido e celebración polo traballo realizado ao longo da tempada.

Con este acto, que cumpliu a súa terceira edición, Cee reafirma o seu apoio ao deporte como motor de saúde, convivencia e progreso social.

O Goberno local con varios premiados
O Goberno local con varios premiados
CC
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes no acto de recoñecemento

O Concello de Cee rende homenaxe ao deporte local
Redacción
El ideal gallego

Cerca de 60 obras optan al I Certame Batallón Literario da Costa da Morte
Redacción
El memorial Manuel Rebollar de Cee

Cee concentrará una intensa programación cultural y científica
Redacción
En el centro Lucía López y Mercé Barrientos junto a otros meimbros del BNG de Muxía

El BNG presenta una demanda judicial contra el portavoz del PSOE de Muxía por sus reiteradas descalificaciones a Mercé Barrientos
Redacción