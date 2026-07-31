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Fisterra

La Diputación destinará casi medio millón de euros a mejorar la carretera entre Dumbría y Muxía

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 22:08
El pleno de este viernes de la Diputación provincial
El pleno de este viernes de la Diputación provincial
Iago Lopez
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La Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad el proyecto de mejora de la carretera provincial DP-3403, entre la AC-552 y Vilarmide, una actuación que discurre por los municipios de Dumbría y Muxía y que contará con un presupuesto de 492.627 euros.

Las obras afectarán a un tramo de 3,7 kilómetros y consistirán en la renovación del firme mediante una nueva capa de aglomerado asfáltico, además del fresado y reposición del pavimento en las zonas deterioradas. También se ejecutarán trabajos de limpieza de márgenes y cunetas para mejorar el drenaje de la vía.

La alcaldesa de Vimianzo y diputada de Vías e Obras, este viernes en el pleno de la Diputación

La Diputación invertirá más de 442.000 euros en mejorar la carretera entre Caxadas y Baíñas

Más información

El proyecto incluye igualmente la renovación de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y los elementos de seguridad vial, con el objetivo de incrementar la seguridad y la comodidad de los usuarios que circulan por esta carretera provincial. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de cinco meses.

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