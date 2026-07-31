O I Certame do Batallón Literario da Costa da Morte xa ten gañador
Xosé Luis Mosquera Camba é o gañador nesta primeira edición
O I Certame Batallón Literario da Costa da Morte, promovido polo Concello de Cee, xa ten gañador. Despois de algo máis dunha hora de deliberación por parte do xurado, a alcaldesa, Margot Lamela, foi a encargada de comunicar a boa nova ao gañador, Xosé Luis Mosquera Camba, pola obra "Infelices aves (traxicomedia lírica)".
Miro Villar, integrante do xurado xunto con María Lado e Modesto Fraga, salientou da obra ganadora a súa orixinalidade, o discurso metaliterario con elementos do absurdo e do surrealismo en diálogo con outras artes como a pintura e o cinema.
Xosé Luis Mosquera Camba (1961) conta cunha prolífica traxectoria lite-raria, sendo autor, entre outras das seguintes obras: "A tensa calma da catapulta", "Nadja c'est moi (X premio poesía Concello de Carral)", "Amebas (Accésit XXVII premio Esquío de poesía)", "Das árbores tropicais e do amor (XX premio de poesía Concello de Carral)", "A traxedia da arquitectura (IV premio de poesía Díaz Castro)", "Parhelio (XX premio de poesía Fiz Vergara Vilariño)", "Trece maneiras de mirar un almanaque (XXVII premio de poesía Johan Carballeira)".
O premio será entregado ao autor na gala que se celebrará o vindeiro 9 de agosto no auditorio Baldomero Cores.
Poesía nas rúas
Antes, durantes toda a próxima semana a poesía do Batallón Literario volverá á saír ás rúas, con diferentes emprazamentos. O luns 3 a primeira parada será na Fundación Fernando Blanco (20.30 horas), cos autores Modesto Fraga, María Canosa e Ainhoa Conde.
Continuará o martes 4 no Monumento de defensores das Libertades con Marilar Aleixandre, Rafa Vilar e Rosalía Fernández Rial; o mércores 5 na Praza Ketty Quintana con María Lado, David Creus e Xaime Trillo; o xoves 6 na Praza Concha Blanco con Miro Villar, Concha Blanco e Alexandre Nerium; o venres 7 na Praciña do Olvido, con Xosé Iglesias, Suso Bahamonde e Roberto Traba Velay. O sábado 8 rematará na Praza da Constitución con Mónica Góñez, Moncho Bouzas e Rocío Leira, ás 13.00 horas.