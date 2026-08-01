Fisterra se rinde al longueirón mientras los piratas certifican su invasión por tierra y mar
Degustaciones gastronómicas, jornadas, músicas y piratas durante el fin de semana
La localidad de Fisterra celebró ayer una de fiestas más emblemáticas como exaltación de sus productos estrella. La XXXIII Festa do Longueirón volvió a dejar claro las características inconfundibles de este “tesoro” del mar, que siempre deja muy buen sabor de boca.
La gastronomía estuvo amenizada por música durante toda la jornada, y por la tarde se escenificó un nuevo desembarco pirata, tomando la playa de la Ribeira y el castillo de San Carlos. Al éxito de la fiesta se añadió ayer la I Xornada do Longueirón, para poner en valor este producto.
En el acto de apertura participaron el alcalde, Luis Ínsua; el patrón mayor de la Cofradía, Joaquín Fábregas; y la delegada territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo. Luis López Trillo compartió con los asistentes su oficio, el arte de recoger el longueirón, mientras que los chefs Brais Pichel, Fran y Sefa se encargaron de demostrar las potenciales gastronómicas de este producto.