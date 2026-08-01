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Diario de Ferrol

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Fisterra

Modesto Fraga incorpórase ao equipo do Bela Fisterra

O poeta fisterrán incorpórase como recepcionista e asesor cultural do hotel

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 17:17
El poeta fisterrán Modesto Fraga
El poeta fisterrán Modesto Fraga
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O Fundador da Biblioteca da Fisterranía Batallón Literario da Costa da Morte, Modesto Fraga, súmase ao equipo do Bela Fisterra como recepcionista e asesor cultural. 

Conta cunha coñecida carreira literaria, con múltiples publicacións, recoñecementos e premios e unha longa bagaxe cultural. A súa vida profesional sempre estivo ligada á hostalaría, a máis recente no Parador de Turismo Costa da Morte. 

"O Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal da Cultura e a hostalería. Esta fichaxe ven complementar o equipo de Bela Fisterra. Para nós é un orgullo sabendo que somos un hotel Literario", di Pepe Formoso dende a xerencia do establecemento.

Exercía xa dun xeito altruista como membro do Comité de Sabios xunto a Antón Castro, Yolanda Castaño, Bieito Romero, Covadonga Carrasco, Juan Creus, Rodrigo Costoya e Xosé Teiga, tal como indica Pepe Formoso, polo que agora asume unha nova faceta. 

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