Modesto Fraga incorpórase ao equipo do Bela Fisterra
O poeta fisterrán incorpórase como recepcionista e asesor cultural do hotel
O Fundador da Biblioteca da Fisterranía Batallón Literario da Costa da Morte, Modesto Fraga, súmase ao equipo do Bela Fisterra como recepcionista e asesor cultural.
Conta cunha coñecida carreira literaria, con múltiples publicacións, recoñecementos e premios e unha longa bagaxe cultural. A súa vida profesional sempre estivo ligada á hostalaría, a máis recente no Parador de Turismo Costa da Morte.
"O Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal da Cultura e a hostalería. Esta fichaxe ven complementar o equipo de Bela Fisterra. Para nós é un orgullo sabendo que somos un hotel Literario", di Pepe Formoso dende a xerencia do establecemento.
Exercía xa dun xeito altruista como membro do Comité de Sabios xunto a Antón Castro, Yolanda Castaño, Bieito Romero, Covadonga Carrasco, Juan Creus, Rodrigo Costoya e Xosé Teiga, tal como indica Pepe Formoso, polo que agora asume unha nova faceta.