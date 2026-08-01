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Diario de Ferrol

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Fisterra

Pepe do Fieiro, o guía do Monte Pindo, nun documental nos Cines Xunqueira

A peza estrease o día 9 de agosto ás 12.00 horas no centro comercial de Cee

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 17:39
Pepe do Fieiro
Pepe do Fieiro
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Os Cines Xunqueira de Cee acollerán o domingo 9 de agosto a estrea do documental "Pepe do Fieiro, o neno do Monte Pindo". Trátase dunha peza audiovisual de 35 minutos que pretende ser unha homenaxe "a unha das persoas que máis saben e, sobre todo, que máis queren ao monte do Pindo". 

Pepe do Fieiro é José Rodríguez Ramos, que aos seus 92 anos sigue subindo ao Monte Pindo dúas veces por semana. Naciu aos pés do Olimpo Celta e coñece coma ningúen este lugar de beleza extraordinaria. "Pero, como Pepe ben di, no Pindo hai algo máis ca pedras: hai lendas, hai tesouro, hai historia", subliñan os promotores, unha peza de Federico Pérez Rey con Jaime Pérez e Salvador de los Santos, coa colaboración de Pepe Formoso. 

Segundo explican, a iniciativa é un "agasallo, un recoñecemento ao seu amor e devoción polo monte que o viu nacer e medrar, entre cabras, penedos, castelos e maxia". "Porque se non podemos entender a Pepe do Fieiro sen o Monte Pindo, tampoco podemos entender o Monte Pindo sen Pepe do Fieiro", subliñan. 

"Ninguén coma Pepe se emociona ao chegar á Moa. Ninguén coma Pepe observa cada recuncho do Pindo», engaden os promotores. Nesta peza contaron colaboración do músico Xabier Díaz. Poderase ver o día 9 de agosto ás 12.00 horas nos Cines Xunqueira. 

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