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Fisterra

Rescatada en helicóptero una senderista francesa después de sufrir una caída en el Monte Pindo, en Carnota

Los bomberos de Cee descartaron un posible traslado por tierra por el gran desnivel existente

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 11:23
Momento en el que el helicóptero Pesca I iza a la herida
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Una senderista fue rescatada en helicóptero después de sufrir una caída en el Monte Pindo, en Carnota. 

La herida se encontraba en una zona de difícil acceso por el gran desnivel que había. Tal y como trasladó el 112 Galicia, el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas de este viernes. 

Los alertantes, también senderistas, avisaron vía telefónica de qué la mujer había sufrido una caída que le provocó una lesión en el tobillo que le impedía caminar. 

Hasta el lugar se desplazaron en primer lugar los bomberos de Cee, que descartaron el traslado por tierra debido a la dificultad del terreno. 

A continuación, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia, solicitaron la colaboración del Servicio de Guardacostas de Galicia para efectuar el rescate y traslado de la herida. 

En este contexto y después de un primer intento por tierra a cargo de los bomberos, la dotación del Servicio de Guardacostas rescató a la mujer y la trasladó a bordo del helicóptero Pesca I al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. 

Durante el operativo también participaron agentes de la Policía Local y profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Otro momento del operativo de rescate
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