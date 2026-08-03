El proyecto del parque eólico Rego do Lobo recibe la declaración de impacto ambiental favorable con condiciones por parte de la Xunta

Generador de un parque eólico AEC

El Diario Oficial de Galicia (DOGA) publica este lunes la resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático con la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto del parque eólico Rego do Lobo, en los municipios de Muxía, Dumbría y Cee. Se trata de una declaración condicionada a que se cumpla lo recogido en el estudio de impacto ambiental así como en el resto de la documentación evaluada, como los condicionantes y el programa de vigilancia que figuran en el propio documento. La Xunta considera así ambientalmente viable la iniciativa promovida por la sociedad EDP Renovables España SLU.

La consellería recuerda que la DIA fue elaborada en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, con el resultado de 19 organismos públicos y entidades consultados y la presentación de varias alegaciones.

Explica la Xunta que tras las consultas realizadas, los informes emitidos recogieron la valoración correspondiente, estableciendo una serie de condicionantes que se añaden a los ya incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que figura en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

En este sentido, los organismos consultados consideran que no se prevé que el proyecto pueda causar impactos ambientales significativos, considerando viable su puesta en marcha siempre que cumpla ciertas condiciones establecidas en sus respectivos informes en relación a aspectos como la protección de la atmósfera, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y las infraestructuras, de la fauna, la vegetación y los hábitats naturales, la gestión de residuos y la integración y restauración paisajísticas.

Además, esta evaluación ambiental integró el análisis de los servicios ecosistémicos presentes en el territorio, así como la valoración del impacto social y económico del proyecto. Se trata de una novedad introducida por la 'Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos' de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia.

Una vez emitida esta declaración, que no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos e informes obligatorios para llevar a cabo el proyecto, se remitió la resolución a la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático y ahora se le da publicidad en el DOGA.

El proyecto está promovido por EDP Renovables España para la instalación y explotación de un parque eólico de 24,2 megavatios (MW) de potencia total en Muxía, Cee y Dumbría, compuesto por cuatro aerogeneradores, tres de 6,8 MW de potencia nominal unitaria y el cuarto de una potencia limitada a 3,8 MW. El proyecto incluye vías de acceso y servicios y cunetas para el sistema de cableado.

Además, se instalará una subestación eléctrica transformadora, tres torres- de medición provisional, de medición permanente y de comunicaciones- y una línea de evacuación a 66 kV. La superficie de ocupación por parte del parque eólico será de unas 10,6 hectáreas aproximadamente frente a las 31,7 hectáreas que ocuparán los distintos elementos que conformarán el conjunto de la instalación.