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Fisterra

El BNG de Cee solicita un área de esparcimiento para mascotas

Afirma que la actual ordenanza de acceso de mascotas a las playas es demasiado restrictiva en los horarios

Redacción Carballo
07/08/2026 19:12
Una vecina de Malpica caminando con su perro por Area Maior
Un perro en una playa de la comarca
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El BNG de Cee, a través de su portavoz, Serxio Domínguez, solicita un área de esparcimiento para mascotas. Apunta que, si bien la ley de bienestar animal prohíbe dejar a los animales sueltos en espacios públicos, dice que los concellos deben promover y facilitar el acceso a parques, playas y zonas de esparcimiento habilitadas para mascotas.

Los nacionalistas consideran que la actual ordenanza de acceso de mascotas a las playas es demasiado restrictiva en los horarios, pues tienen prohibido el acceso del 1 de junio al 30 de septiembre, excepto de 22.00 a 10.00 horas. 

"En varias ocasións temos solicitado o cambio nos horarios, a última vez en febreiro deste ano, e nada se fixo", lamenta el BNG. Añade que también han solicitado que se estudie la posibilidad de habilitar una de las playas para que sea libre al uso de mascotas cumpliendo con las mínimas normas de convivencia con las personas, pero tampoco hay respuesta.

Ahora, en consonancia con lo que dice la ley de bienestar animal, el BNG solicitará al gobierno local, vía escrito presentado en el registro, que se habilite un área de esparcimiento, debidamente señalizada y con las normas de seguridad precisas. Piden también los nacionalistas que se sitúe en una zona lo más centrada posible y no en un lugar de difícil acceso. 

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