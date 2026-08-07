Pepe do Fieiro, o neno do Monte Pindo
A sus 92 años continúa subiendo A Moa dos veces por semana. Este domingo se estrena en Cee un documental sobre su historia
Los cines A Xunqueira de Cee acogen este domingo (12.00 horas) el estreno del documental 'Pepe do Fieiro, o neno do Monte Pindo', una de las personas que más conocen y más quieren al Olimpo Celta, situado en Carnota. La entrada será gratuita y, si fuese necesario, se habilitarán más salas para la proyección.
Se trata de un documental de Federico Pérez Rey con Jaime Pérez y Salvador de los Santos, con la colaboración en la producción de Pepe Formoso y la música de Xabier Díez.
El documental rinde homenaje a José Rodríguez Ramos, conocido como Pepe do Fieiro, quien nació a los pies del Pindo y allí se creció. Por eso, conoce cada rincón y cada piedra de uno de los lugares más espectaculares de la geografía gallega. Como el propio Pepe dice, en O Pindo hay más que piedras: hay leyendas, hay tesoros, hay historia.
A sus 92 años, Pepe do Fieiro sigue subiendo con emoción dos veces por semana hasta A Moa, la cima y el punto más alto del Monte Pindo, un imponente macizo granítico que se eleva a 627 metros sobre el nivel del mar.
Esta pieza documental de 35 minutos pretende ser "más que un regalo para Pepe; un reconocimiento a su amor y devoción por el monte que lo vio nacer y crecer, entre cabras, penedos, castillos y magia", apuntan desde la producción del documental. "Si no podemos entender a Pepe sin el Monte Pindo, tampoco podemos entender O Pindo sin Pepe do Fieiro", afirman.
Esta es una historia de raíces, memoria y devoción por una tierra única, que se quiere compartir con todas las personas que quieran acercarse este domingo hasta los cines de Cee.