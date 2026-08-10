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Fisterra

Operación contra el narcotráfico en Muxía, con la participación de Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera

Hay varios detenidos y registros en la localidad

Redacción Carballo
10/08/2026 13:59
Un vehículo de la Guardia CivilLa detenida llegó al juzgado al mediodía
El operativo es conjunto de tres cuerpos de seguiridad
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La localidad de Muxía es objeto de un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en el marco de una operación contra el tráfico de droga, en la que participan de manera conjunta Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacional. 

Las actuaciones están declaradas secretas y el operativo continúa abierto, según acaban de conformar fuentes de la Guardia Civil. 

Hasta el momento ha trascendido que se han llevado a cabo varios arrestos así como registros en viviendas, bajos y garajes. Según testigos, el operativo comenzó sobre las dos de la pasada madrugada con la intervención de una treintena de agentes. 

Según fuentes consultadas, el operativo estaría relacionado con el narcosubmarino hundido en enero de 2025 en la zona. La playa de Arnela es uno de los puntos de la actuación policial, con   la inspección por parte de buzos durante esta mañana.

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