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Fisterra

Decretan prisión para los más de 20 detenidos en la operación contra el tráfico de drogas en Muxía 

Los detenidos han pasado este miércoles a disposición del juez Francisco de Jorge, titular de la Plaza 1 de la sección de instrucción del tribunal central de instancia

Europa Press
12/08/2026 22:41
Parte de la droga incautada
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La Audiencia Nacional ha decretado prisión para los más de 20 detenidos en la operación contra el tráfico de drogas desarrollada en la madrugada del pasado lunes en Muxía.

Según han confirmado  fuentes jurídicas, los detenidos han pasado a disposición del juez Francisco de Jorge, titular de la Plaza 1 de la sección de instrucción del tribunal central de instancia.

En el operativo contra el narcotráfico desplegado esta semana en Muxían se aprehendieron más de 1.500 kilos de cocaína. La operación se inició en enero de 2025, tras el hallazgo de un narcosubmarino frente a la costa de Muxía.

Con esta operación, coordinada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad dan por desarticulada una organización criminal dedicada a la recogida e introducción de grandes cantidades de cocaína en España a través del uso de embarcaciones de alta velocidad.

Así, tras el hallazgo el pasado año del semisumergible, presumiblemente utilizado para introducir cocaína, en concreto, a través de la playa de Os Muíños, en Muxía, los agentes pudieron acreditar la existencia de una organización criminal asentada en la Costa da Morte, especializada en la introducción de grandes alijos de estupefacientes.

Los integrantes desarrollaban su actividad delictiva en lugares aislados de la costa gallega, para lo que requerían de un especial conocimiento de la zona, debido a la particular orografía.

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