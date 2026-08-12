Las fuerzas de seguridad desarticulan una importante organización criminal dedicada al tráfico de cocaína

Parte de la droga incautada en el operativo Cedida

Las fuerzas de seguridad dan por desarticulada una importante organización criminal dedicada a la recogida e introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio nacional mediante el uso de Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV’s).

Ha sido en la operación conjunta de Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera llevada acabo el pasado lunes en Muxía y que se saldó con 20 detenidos y la incautación de más de 1.500 kilos de cocaína.

Según confirma la Guardia Civil, la investigación comenzaba en enero de 2025 tras el hallazgo de un narcosubamarino, presumiblemente utilizado para la introducción de cocaína en España a través de la playa de Os Muíños de Muxía. "Se pudo acreditar la existencia de una organización criminal asentada en territorio de la Costa da Morte, especializada en la introducción de grandes alijos de sustancias estupefacientes, cuyos integrantes desarrollaban su actividad delictiva en lugares aislados de la costa gallega, que requerían un especial conocimiento de la zona, debido a la particular orografía de la misma", explica la Guardia Civil.

Tras "una larga y compleja investigación", en la madrugada del pasado lunes, tras detectar como la organización criminal tenía previsto realizar otra descarga de droga vía marítima utilizando una embarcación de alta velocidad, se estableció un amplio dispositivo que dio como resultado la detención de 20 personas, entre ellas un miembro de la Guardia Civil, y la incautación de más de 1.500 kilos de cocaína en el momento en que estaban siendo descargados en la playa de Arnela, en Muxía. También se intervino un revólver.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado con sede en Galicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La investigación está siendo dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza nº 1 de la Audiencia Nacional, ante la que hoy pasan a disposición judicial los detenidos. Lo harán por videoconferencia y se prevé que las declaraciones se prolonguen durante todo el día.

La operación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.