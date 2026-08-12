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Fisterra

Muros y Carnota prohíben regar, llenar piscinas y lavar vehículos por la escasez de agua

Las restricciones entran en vigor con la publicación del bando y permanecerán activas hasta nuevo aviso

Redacción Carballo
12/08/2026 15:30
Imagen de Lira, en Carnota
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La Mancomunidade de Augas Muros-Carnota ha adoptado medidas extraordinarias y urgentes para reducir el consumo de agua ante la situación de prealerta por escasez moderada activada por la Xunta en la cuenca hidrográfica del Tambre y la ría de Muros y Noia.

Las restricciones entran en vigor con la publicación del bando y permanecerán activas hasta nuevo aviso. La decisión responde tanto a la situación de los recursos hídricos como al incremento del consumo asociado a las altas temperaturas y a la elevada población que soporta la zona durante el verano.

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Entre las principales medidas figura la prohibición de utilizar agua potable de la red para regar jardines, huertas, céspedes, plantaciones y otras zonas verdes. Tampoco podrá emplearse para llenar o reponer agua de piscinas, salvo los supuestos autorizados por la normativa, ni para lavar vehículos fuera de establecimientos habilitados que dispongan de los correspondientes sistemas de ahorro o recuperación.

La prohibición alcanza igualmente a la limpieza con agua de la red de calles, aceras, patios, terrazas, fachadas y muros, así como a cualquier otro consumo elevado que no resulte esencial.

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La Mancomunidade suspenderá además temporalmente determinados puntos públicos de suministro. La medida afectará a duchas de playas y áreas recreativas, fuentes y otros puntos de agua potable de uso no esencial y zonas de abastecimiento destinadas a autocaravanas y vehículos similares.

El bando pide también reducir al mínimo el consumo doméstico, reparar posibles fugas, no dejar correr innecesariamente los grifos y utilizar lavadoras y lavavajillas únicamente con carga completa.

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La evolución será objeto de seguimiento. Si el ahorro conseguido resulta insuficiente o se agrava la escasez, la Mancomunidade advierte de que podrían adoptarse nuevas restricciones, incluyendo limitaciones o cortes temporales del suministro para garantizar el abastecimiento de las necesidades básicas de la población.

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