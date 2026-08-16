Carnota pide reducir el consumo de agua para evitar posibles cortes

Imagen de Lira, en Carnota Cedida

El Concello de Carnota ha hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para que reduzcan al mínimo imprescindible el consumo de agua ante los problemas que atraviesa el sistema de abastecimiento que comparte con el municipio de Muros.

Según informó el gobierno local, el caudal disponible actualmente en el río es inferior al volumen de agua que se está consumiendo, una situación que se agravó durante el fin de semana debido al incremento de la demanda.

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Para reforzar el abastecimiento y tratar de evitar posibles cortes en el suministro, se están realizando aportes de agua mediante camiones, una actuación en la que colaboran efectivos del GES y de Protección Civil.

El Concello solicita mientras tanto que se haga un uso “responsable e exclusivamente necesario” del agua de la red municipal. Entre las recomendaciones trasladadas a la población figuran evitar el llenado de piscinas, no regar jardines y zonas verdes, prescindir del lavado de vehículos, patios o terrazas y reducir el consumo doméstico a lo imprescindible.

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El gobierno municipal asegura que mantiene la coordinación con los distintos servicios para hacer frente a la situación y minimizar las posibles incidencias mientras persista el desequilibrio entre el caudal disponible y la demanda.