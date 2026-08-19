Aurea Domiguez, concejala de Alternativa dos Veciños de Fisterra EC

Este miércoles se cumple un año de la moción de censura en Fisterra que desalojó del gobierno a Alternativa dos Veciños, con Áurea Domínguez como alcaldesa, pasando a gobernar el PP de Luis Insua. Pasado este tiempo, desde AV denuncian "un ano de parálisis en Fisterra".

"O Concello está a padecer un freo drástico na contratación pública", afirma Áurea Domínguez en un comunicado, en el que señala que los datos de las licitaciones y contratos menores reflejan "que Fisterra saíu perdendo co cambio de goberno", pues en sus dos años como alcaldesa "licitáronse obras e servizos por un importe total de 1.739.754,20 euros" de los que 774.029,68 euros fueron en su primer año. Por el contrario, señala, en el primer año de mandato del PP la licitación ha sido por 413.696,72 euros.

Desde Alternativa dos Veciños hacen balance también de sus logros desde la llegada al gobierno en junio de 2023 con los apoyos de PSOE y BNG. "Logramos desbloquear fitos históricos que a veciñanza levaba anos agardando", apunta, citando al respecto que consiguieron instalar los pasos de peatones en la recta da Anchoa y reducir la velocidad en esa vía a 50 kilómetros por hora, así como mejorar la rúa Federico Ávila y humanizar la fachada marítima tras firmar un convenio con Portos de Galicia.

AV se refiere también a que acometió la reforma integral del pabellón polideportivo "tras meses pechado polo risco que conlevaba o seu deterioro", así como a la licitación y realización de la obra del Mercado Cultural o la reforma integral del Mercado Mariñeiro. Añade AV que bajo su mandato, por primera vez se dotó de una marquesina para el uso exclusivo de taxistas y usuarios del taxi.

Afirma AV que "a incapacidade do goberno do PP para xestionar a labor administrativa municipal obriga aos veciños e veciñas a facer colas sen obter resposta nin solución ás súas peticións diarias". "Incumpriron e seguen incumprindo o Plan Económico Financeiro aprobado polo pleno en outubro de 2025, xa que non fixeron o control do gasto corrente obrigatorio e remataron o ano gastando 216.000 euros máis do permitido", añade la formación.

Habla también de "irresponsabilidade política" por dejar caducar el expediente administrativo de la parcela que se iba iba a entregar al Sergas para la construcción de un nuevo centro de salud. Este asunto, añade AV, estaba "xa acordado" por el anterior gobierno con el conselleiro de Sanidade. "A moción de censura truncou un proxecto de transformación e deixou Fisterra nunha situación de bloqueo. O seu resultado é unha menor capacidade de xestión e unha falta de respostas para moitas das necesidades da veciñanza", concluye Alternativa dos Veciños.