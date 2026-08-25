Cuatro ballenas azules sorprenden a los turistas en las inmediaciones de Cabo Fisterra

Un ejemplar de ballena azul en las inmediaciones de Cabo Fisterra Buceo Finisterre

Un grupo de turistas que disfrutaba de una de las salidas organizadas por la empresa Buceo Finisterre se vio sorprendido el pasado lunes por cuatro ballenas azules, que se acercaron a unos diez metros de la embarcación. Además de los turistas pudieron disfrutar de este espectáculo único Fernando Carrillo Lago, gerente de la empresa, y el equipo que iba a bordo.

Las ballenas azules (Balaenoptera musculus) medían más de 20 metros y acompañaron a la expedición durante la travesía, en las inmediaciones del Cabo Fisterra. Aunque es habitual avistar rorcuales comunes todos los años en las diferentes expediciones que realizan por la zona, es la primera vez que se contemplaron cuatro ballenas azules juntas, por lo que la travesía será difícil de olvidar para el grupo de turistas madrileños, que también era la primera vez que disfrutaban de un espectáculo similar.

El año pasado avistaron dos ejemplares y ya fue todo un acontecimiento. El encuentro se produjo a unas seis millas de la costa. Además, los rorcuales quedaron a menos de diez metros de la embarcación y se dedicaron a observar fijamente a las personas que viajaban a bordo, tal como explicaron desde la empresa, que se dedica al turismo marino y subacuático desde hace veinte años.

Un ejemplar de ballena azul en las inmediaciones de Cabo Fisterra Buceo Finisterre

Ese momento fue inmortalizado con fotografías y videos de los turistas y el propio gerente de Buceo Finisterre, buzo profesional. En la travesía también los acompañaba la bióloga María Becerra. Desde el año 2012, Buceo Finisterre colabora con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA) para realizar salidas participativas al mar, pero debido a la elevada demanda de este tipo de experiencias, el año pasado también empezaron a hacerlas ellos mismos como empresa, con un balance muy positivo hasta ahora.

La experiencia está resultando un éxito, puesto que los turistas viajan acompañados de la bióloga, que en todo momento les ofrece información especializada, además de explicarles cómo deben de comportarse cuando se encuentran con especies como las ballenas o los delfines.