Turismo de Galicia apoya la Declaración de Interés Internacional para la Romería de la Virxe da Barca de Muxía

Vista del santuario muxián de la Virxe da Barca AIG

Turismo de Galicia ha informado favorablemente sobre la solicitud del Ayuntamiento de Muxía para que la Romería de la Virgen de la Barca sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que supondría "un nuevo impulso a la proyección exterior de una de las celebraciones más arraigadas y singulares de Galicia".

Tal y como recogen en un comunicado, el informe favorable fue emitido tras analizar la documentación presentada y valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

La Xunta pone en valor la Romería de la Virgen de la Barca como ejemplo de la capacidad de Galicia para convertir su patrimonio, sus tradiciones y su identidad en recursos de atracción turística, además de destacar su estrecha vinculación con la tradición jacobea y con uno de los territorios de mayor proyección turística de Galicia como es la costa da Morte.

Destacan que la vinculación con el Xacobeo y con el Camino de Santiago es uno de los principales valores de la celebración. La leyenda de la aparición de la Virgen al Apóstol Santiago en Muxía conecta la romería con la historia de las peregrinaciones a Galicia, mientras que el Santuario de la Virgen de la Barca es uno de los destinos asociados a la prolongación del Camiño hasta la Costa da Morte.

La romería, que se celebra cada mes de septiembre y mantiene una tradición de peregrinación documentada desde hace siglos, combina los actos religiosos con un amplio programa cultural y festivo, apoyado por la vecindad y asociaciones locales, que contribuyen a mantener vivo un patrimonio transmitido de generación en generación y proyectar a la localidad dentro y fuera de Galicia.