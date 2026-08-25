Turismo de Galicia apoya que la romería da Barca de Muxía sea de Interés Internacional

Romería da Barca de Muxia en una de sus ediciones anteriores IG

Turismo de Galicia informó favorablemente a la solicitud del Concello de Muxía para que la romería da Virxe da Barca sea declarada Festa de Interese Turístico Internacional, un reconocimiento que supondría un nuevo impulso a la proyección exterior de una de las celebraciones más arraigadas y singulares de Galicia.

El informe favorable fue emitido tras analizar la documentación presentada y valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos. En este sentido, la Xunta puso en valor esta romería como ejemplo de la capacidad de Galicia para convertir su patrimonio, sus tradiciones y su identidad recursos de atracción turística, además de salientar su estrecha vinculación con la tradición jacobea y con uno de los territorios de mayor proyección turística de Galicia como es la Costa da Morte.

La vinculación con el Xacobeo y con el Camiño de Santiago es uno de los principales valores da celebración, con la leyenda de la aparición de la Virgen al Apóstol Santiago. La romería, que se celebra en el mes de septiembre, mantiene además una tradición de peregrinación documentada desde hace siglos.

Con esta valoración favorable se da un paso más para conseguir la declaración internacional. Ahora el Concello de Muxía deberá remitir la documentación al Ministerio de Industria y Turismo, que es quien tiene la última palabra para que la Barca sea de Interés Turístico Internacional.