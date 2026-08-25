Turismo de Galicia apoya que la romería da Barca de Muxía sea de Interés Internacional

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Fisterra

El espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro los fines de semana se adelanta media hora

La iniciativa continuará hasta el sábado 19 de septiembre 

Redacción Carballo
25/08/2026 19:31
Espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro
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El espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro, en Dumbría, que tiene lugar durante los fines de semana, se adelanta media hora, puesto que los días ya son más cortos. A partir del próximo viernes 28 de agosto el espectáculo comenzará a las 22.00 horas, y media hora después se podrá disfrutar O Eco do Ézaro, que rematará a las 23.30 horas. 

El espectáculo audiovisual volverá hasta medianoche. La iluminación de la Fervenza y O Eco do Ézaro se mantendrá hasta el sábado 19 de septiembre, por lo que todavía quedan cuatro fines de semana para disfrutar de la propuesta en este paraje único de la Costa da Morte. El espectáculo se lleva a cabo durante las noches del viernes y del sábado. 

Desde el mes de julio que comenzó la iniciativa, miles de personas acudieron a disfrutar de este lugar cada fin de semana, que se suman a los visitantes habituales de toda la semana. La Fervenza se ha convertido en lugar de visita obligada en Costa da Morte.

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