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Diario de Ferrol

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Fisterra

A Xunta inviste 190.000 euros na renovación da cuberta da lonxa de Portocubelo, en Carnota

Marta Villaverde visitou as obras executadas por Portos de Galicia que permitiron recuperar a impermeabilidade do edificio

Redacción Carballo
26/08/2026 20:36
A conselleira Marta Villaverde visitou as obras
A conselleira Marta Villaverde supervisou as obras este mércores
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A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, investiu 190.000 euros na renovación da cuberta do edificio da lonxa de Portocubelo, no municipio coruñés de Carnota. 

Así o trasladou este mércores a conselleira, Marta Villaverde, nunha visita ao edificio para comprobar os traballos executados. 

Villaverde explicou que esta actuación permite garantir a estanquidade interior do inmoble e mellora o seu illamento. 

Esta solución técnica garante tamén unha ancoraxe específica para as placas solares das que dispón o edificio de modo que se mantén a súa actividade enerxética. 

Ademais, as obras mantiveron a imaxe orixinal do conxunto do edificio, de destacado valor arquitectónico. 

Tal como se consensuara coa confraría de pescadores de Lira e o sector profesional que opera en Portocubelo, os traballos desenvolvéronse compatibilizando a obra co normal funcionamento da lonxa, de modo que non se viu interrompida a súa actividade. 

Ademais, a solución adoptada garante un mellor resultado e durabilidade en contornas mariñas de alta salinidade. 

Con esta actuación, a Consellería do Mar mellora as condicións de traballo dos profesionais que operan na lonxa de Portocubelo e dá resposta a unha demanda da confraría de pescadores de Lira, cuxa lonxa amosou en 2025 unha destacada recuperación na súa facturación e actividade.

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