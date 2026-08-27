El Concello de Cee declara tres días de luto por la muerte de un Policía Local

Vista de la fachada de la casa consistorial de Cee IG

Consternación en Cee por la muerte del agente de la Policía Local, Manel García Leal, en la tarde del miércoles. El cuerpo sin vida del hombre fue localizado en las dependencias policiales, situadas en la planta baja de la casa consistorial, por un compañero sobre las ocho de la tarde, después de que su familia diese la voz de alarma al no localizarle desde hacía varias horas.

Según todas las hipótesis, todo apunta a que el agente se quitó la vida con un arma del cuerpo policial. La noticia provocó una gran conmoción en la propia localidad y en el resto de la comarca, al tratarse de una persona muy conocida en la zona.

El Concello de Cee anunció la declaración de tres días de luto oficial, entre el 27 y el 29 de agosto, suspendiendo todos los actos institucionales durante estas jornadas. "Como mostra de respecto e pesar, durante estes días as bandeiras dos edificios municipais ondearán a media hasta e quedarán suspendidos os actos institucionais organizados polo Concello", indican a través de sus redes sociales, al tiempo que muestra sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del cuerpo policial. "O Concello de Cee manifesta o seu respecto, afecto e recoñecemento polos servizos prestados á nosa vila e á súa cidadanía”, añade.

El agente fue condecorado en el año 2020 con la Medalla al Mérito por su intervención en el rescate de unos vecinos a los que se les había incendiado su casa.

El cuerpo se vela en el tanatorio A Xunqueira de Cee. El entierro será este viernes, con salida a las 16.15 horas de la casa mortuoria, misa de funeral en el santuario da Virxe da Xunqueira de Cee y posterior entierro en el cementerio parroquial.