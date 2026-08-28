Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Intercambio Cultural de Danza Galicia-Gran Canaria, este sábado en Cee 

As funcións do xoves e venres do programa Cultura no Camiño suspendéronse polos días de loito decretados polo Concello 

Redacción Carballo
28/08/2026 16:57
Acrobacias na programación cultural de Cee nunha edición anterior
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

As funcións do programa Cultura no Camiño previstas para este xoves e venres no Concello de Cee foron suspendidas ao decretar o Concello tres días de loito pola morte do policía local Manel García Leal. Mantense o II Intercambio Cultural de Danza Galicia-Gran Canaria este sábado 29 ás 20.00 horas no auditorio Baldomero Cores. 

Organizado pola asociación cultural Novo Viana, contarán tamén coa participación do grupo A. F. Abenechara de Valleseco (Gran Canario). Formada por uns 35 compoñentes, incluíndo aos músicos, esta agrupación fundada en 1992, ten como obxectivo principal preservar, fomentar e divulgar o rico folclore e as costumes das Illas Canarias

O Verán Cultural do Concello de Cee retomará as súas últimas actividades o domingo 30 de agosto ás 22.00 horas na Praza da Constitución cun espectáculo de lume. Especialistas Hípica Celta presentará "Mystic Fire".  Emocionantes números de danza con elementos de teatro directo co público facendo que todos nos sintamos parte da acción. 

Malabarismos e manipulación do lume nun espectáculo que non deixara indiferente a ninguén. Finalmente, o luns 31, ás 20.00 horas, a Praza da Costitución acollerá un espectáculo de acrobacia con pórtico e estructura a cargo da compañía Dende Arriba. Unha orixinal proposta de teas aéresas con música que envolve ao espectador e o transporta a un universo único, exótico e transcendental. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Intercambio Cultural de Danza Galicia-Gran Canaria, este sábado en Cee
redacción carballo
O muxián Antón Castrro será o pregoeiro da Barca de Muxía

O ilustre muxián Antón Castro, pregoeiro da Barca de Muxía
redacción carballo
Una ambulancia del 061

Una colisión entre dos vehículos en Pereiriña obliga a excarcelar a uno de los ocupantes
redacción carballo
Vista de la casa consistorial de Cee

El Concello de Cee declara tres días de luto por la muerte de un Policía Local
redacción carballo