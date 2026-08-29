La Coral Virxe da Barca de Muxía denuncia su veto en la romería popular

La Coral Virxe da Barca en el santuario de Muxía IG

La coral Virxe da Barca de Muxía denuncia que el cura párroco, Daniel Turnes, le impide cantar en la popular romería por desavenencias con la directora de la agrupación, después de treinta años participando en esta fiesta tradicional.

Según explicó el presidente de la formación, Benedicto Rodríguez, los primeros desencuentros comenzaron en el 2024, cuando el sacerdote se hizo cargo de esta parroquia, puesto que, según él mismo les explicó, había un enfrentamiento con la directora. Sin embargo, tanto ese año como en el 2025 pudieron cantar sin problemas en la novena y en los días grandes de las fiestas.

Benedicto Rodríguez afirmó que hace unas semanas el párroco les propuso prescindir de la directora de la coral para poder participar en la celebración, algo a lo que se opusieron, al considerarlo como un “chantaje”. Según indicó, no pueden aceptar esta propuesta, puesto que la mujer dirige la agrupación desde sus comienzos y no tienen ninguna queja con ella, por lo que no entienden la postura del sacerdote y su cambio de parecer este año.

“Además, queremos saber por que estos dous anos pudemos cantar sen problemas e este non”, afirma Rodríguez, muy decepcionado con esta medida a escasas dos semanas de la tradicional romería de Muxía. “Nós temos un vínculo moi grande con esta romería. Practicamente todo o ano ensaiamos para esta festa, e agora atopámonos con isto”, indicó.

“Queremos unha explicación a isto”, añadió el presidente de la agrupación. Para la formación coral, cantar en estas fiestas es lo más grande como vecinos de la localidad, tanto por su devoción a la Virgen como por todo lo que implica esta romería, de ahí que la medida de vetarla este año resulta especialmente dolorosa y no entiende las razones de esta polémica decisión.