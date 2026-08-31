Vista de Cee Cedida

El Concello de Cee mantiene su ritmo inversor. Según anuncia, en las próximas semanas prevé adjudicar siete nuevas actuaciones, mientras que otras obras ya están adjudicadas y a punto de comenzar. En total, la inversión asciende a 1.133.702,92 euros, a los que se suman otras actuaciones de menor cuantía ya adjudicadas.

Cabe destacar la pavimentación de trece viales municipales, que se llevan una inversión de 543.641,69 euros. Se trata de una actuación ya adjudicada y cuyo replanteo está previsto para este martes, paso previo al inicio de los trabajos. Esta actuación permitirá renovar 6.037 metros de viarios, entre los que figura el que une la AC-552 con el lugar do Son, las calles Santiago de Compostela y Estatuto de Autonomía; el vial entre el cementerio y el cruce de Xallas; Vilar de Toba, desde os Muiños de Toba a Guimareu; el acceso al repetidor do Son, Estorde, Morancelle, Calzada-Escabanas-Lagarteira, Ruibo, Lobelos y Codesos.

Dentro de este paquete de inversiones figura también la mejora de la calle Buenaventura Castro Rial, con 187.078,15 euros a cargo del POS+2026. La obra consistirá en una renovación integral de la calle, incluyendo pavimentos y aceras, la creación de una zona de convivencia, la renovación de las redes de saneamiento y pluviales, una nueva canalización del alumbrado con diez luminarias LED, dos pasos de peatones elevados y la renovación de la señalización.

El Concello también actuará en las redes de saneamiento de Brens y Campo Sacramento, con una inversión de 77.742,11 euros, para incorporar a la red aquellas viviendas que actualmente carecen de conexión.

También se pavimentarán 755 metros de viales en Toba, Tedín y Ruibo, por 68.918,55 euros, la mejora de los viarios de acceso a Vilanova, por 59.585,24 euros, una actuación financiada por Agader.

Las actuaciones previstas también contemplan la renovación de la pista polideportiva de Lires, con 48.279 euros, mejorando tanto el pavimento como el cierre perimetral y el entorno de la instalación.

En el plano deportivo, el Concello prevé crear un nuevo campo de fútbol X-TRESS en el paseo Alcalde Pepe Sánchez, con una inversión de 48.279 euros.

Otro proyecto es la mejora viaria en Pallares y Escabanas, con una inversión de 100.179,18 euros, que permitirá renovar más de 2.149 metros cuadrados de pavimento, mejorar la recogida de pluviales y sustituir parte de la barandilla situada junto al río.

Hay que sumar también la reforma de los aseos de la casa consistorial, para adaptarlos a las personas con movilidad reducida. Se trata de una obra ya adjudicada por 47.539,09 euros. Otra obra es la mejora de los aseos de las casetas del paseo marítimo con una inversión de 39.322,36 euros.

Igualmente están en ejecución el mirador voladizo do Son por 127.689,12 euros, así como la mejora de la planta sótano del mercado municipal, con una inversión total de 236.524,69 euros.

Finalmente, está en tramitación el proceso de licitación de la mejora de pistas en Ameixenda y Gures por un importe de 37.737,40 euros.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, destaca que detrás de todas estas actuaciones hay una forma de entender la gestión municipal. “Cee non se fai dunha vez. Cee faise todos os días. Facémolo cando melloramos unha rúa, cando levamos saneamento a unha casa, cando arranxamos unha pista ou cando creamos un novo espazo para que os nosos nenos e nenas poidan xogar”, afirma la regidora.

Lamela destaca que, "temos un concello que está vivo, que ten proxectos e que segue avanzando. E iso é o que quero para Cee: unha vila con futuro, con servizos, con oportunidades e na que apeteza vivir”. “Facer vila é isto: coidar o que temos, mellorar o que podemos e deixar cada día un Cee un pouco mellor do que o atopamos”, concluye Lamela.