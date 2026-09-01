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Fisterra

Gran aceptación del campus de atletismo de verano de la AD Olimpia de Cee

Participaron 40 menores de diferentes procedencias

Redacción Carballo
01/09/2026 11:39
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Participantes en el campus
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La Asociación Deportiva Olimpia de Cee clausuró una exitosa tercera edición de su campus de atletismo de verano, que se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto.

El club se muestra muy satisfecho con la respuesta que tuvo la actividad, en la que participaron 40 niños y niñas de entre 5 y 16 años. Los participantes llegaron de diferentes procedencias: Alcobendas, Santiago de Compostela, Mazaricos, Fisterra, Corcubión, Muxía y Cee.

La actividad se llevó a cabo en diferentes instalaciones deportivas debido a las cambiantes condiciones meteorológicas: pista de atletismo del estadio municipal de fútbol San Paio de Refoxos y los pabellones de Cee y Brens.

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