Gran aceptación del campus de atletismo de verano de la AD Olimpia de Cee

Participantes en el campus Cedida

La Asociación Deportiva Olimpia de Cee clausuró una exitosa tercera edición de su campus de atletismo de verano, que se llevó a cabo del 24 al 28 de agosto.

El club se muestra muy satisfecho con la respuesta que tuvo la actividad, en la que participaron 40 niños y niñas de entre 5 y 16 años. Los participantes llegaron de diferentes procedencias: Alcobendas, Santiago de Compostela, Mazaricos, Fisterra, Corcubión, Muxía y Cee.

La actividad se llevó a cabo en diferentes instalaciones deportivas debido a las cambiantes condiciones meteorológicas: pista de atletismo del estadio municipal de fútbol San Paio de Refoxos y los pabellones de Cee y Brens.