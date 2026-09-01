Un proyecto artístico recoge las impresiones de peregrinos y vecinos de Fisterra para inspirar un libro fotográfico sobre el Camino de Santiago

Los peregrinos dejando sus impresiones Cedida

O Noso Camiño es un proyecto artístico y participativo impulsado por el fotógrafo Adolfo Enríquez de cara al Xacobeo 2027, que recorre distintos municipios de los Caminos de Santiago en Galicia para recoger, en primera persona, las impresiones de peregrinos y vecinos sobre el territorio.

En cada parada se instalan varias fichas de gran formato, cada una con una pregunta distinta sobre la experiencia en el Camino, que los participantes van encajando entre sí hasta formar una escultura colectiva y orgánica, distinta en cada uno de los municipios por los que pasa el proyecto.

Tras una primera acción en Mesía la semana pasada, el proyecto encara esta semana la recta final de su fase inicial con cuatro nuevas paradas.

Este miércoles la iniciativa visitará Pontecesures. La instalación podrá visitarse en el Miradoiro do Pino Manso desde las 9:00 horas.

El jueves será el turno de O Pino. En este caso, la instalación se situará en Santa Irene, en las inmediaciones del albergue de peregrinos, paso obligado en esta última etapa del Camino Francés, Camino Primitivo y Camino del Norte, antes de llegar a Santiago. Para aprovechar el mayor tránsito de peregrinos, la actividad comenzará también a las 09:00.

El viernes 4, “O Noso Camiño” llegará a Fisterra, punto final del Camino de Fisterra y Muxía. La instalación se situará a partir de las 10:30h en la praza da Constitución, frente a la oficina de turismo en la que los peregrinos que completan este Camino recogen su fisterrana.

La acción final será el domingo 6 de septiembre, en la Feira de Lestedo, concello de Boqueixón, aprovechando la especial afluencia de vecinos y visitantes propia del día de mercado.

Con estas cuatro citas se completa la fase de escucha de "O Noso Camiño", que busca recoger las impresiones de peregrinos y vecinos procedentes de distintos puntos de España, de otros países europeos e incluso de fuera de Europa. A partir de ese momento, todas las respuestas servirán de inspiración a Adolfo Enríquez, referente internacional de la fotografía profesional y primer español en lograr la Cámara de Oro de los One Eyeland Awards, para recorrer los Caminos de Santiago en Galicia realizando las imágenes del libro fotográfico del proyecto.

La publicación se editará en formato digital, de acceso gratuito, y estará disponible próximamente en la web del proyecto: onosocamino.com. Como en cada una de sus paradas, la organización anima a participar a todos los vecinos y vecinas de los concellos por los que pasa el proyecto, no solo a peregrinos: la actividad está abierta a cualquier persona que viva, conozca o transite el territorio.