El Arzobispado respalda al cura de Muxía en su polémica con la coral 

Daniel Turnes, tercero por la derecha, en la presentación del cartel da Barca Cedida

El Arzobispado de Santiago respaldó la postura del cura párroco de Muxía, Daniel Turnes, en su polémica con la coral Virxe da Barca. La agrupación denunció que el sacerdote les impidió cantar en la novena y en la romería da Barca por discrepancias con la directora de la coral.

El párroco “cuenta con el firme respaldo de este Arzobispado, al haber actuado en todo momento dentro del ámbito de autonomía y de las competencias que le reconoce el Derecho canónico y con plena sujeción a la autoridad de la Iglesia”, defiende, al tiempo que agradecen su “decidida apuesta por imponer una cultura de responsabilidad, participación y transparencia acordes con todos los niveles de observancia normativa, destacando especialmente el diálogo constructivo”.

Según explican, Daniel Turnes ofreció a la coral seguir participando en la novena como todos los años “haciéndose cargo de los honorarios y buscando un director para tales ocasiones, también a cargo del Santuario, opción que no ha sido aceptada por los representantes de la Coral, que pretenden imponer la presencia de la actual Directora que no cuenta con el apoyo de este Arzobispado”, por lo que como rector del santuario, el sacerdote invitó a otras corales de la zona a participar “abriendo, por otro lado, el Santuario a otras entidades de la comarca de Muxía, que, también viven la devoción a la Virgen de la Barca.”.

De todas formas, aclaran que esta situación “no debe entenderse como una renuncia a la participación de la Coral de Muxía, manifestando desde este mismo momento que tendrá siempre abiertas las puertas del Santuario, pero a la que también pedimos un esfuerzo para hacer posible el diálogo y entendimiento mutuo”.

La coral de Muxía actuará este viernes en el exterior del santuario, a las 20.30 horas, en un acto organizado por el Concello de Muxía.

La agrupación musical había denunciado su malestar por no poder participar este año en la romería da Barca, tal como viene haciendo desde hace 30 años, y lamenta que las discrepancias entre el párroco y la directora las hayan llevado a esta situación.