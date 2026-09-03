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Fisterra

El BNG de Cee pide adecuar las tarifas de la piscina municipal

Reclama que se hagan cambios en las bases para ayudar a los colectivos más desfavorecidos

Redacción Carballo
03/09/2026 20:08
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee
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El BNG de Cee reclama que se adecuen las tarifas de la piscina municipal para que puedan beneficiarse los colectivos más desfavorecidos y la juventud. Los nacionalistas insisten en que el deporte "non debe considerarse unicamente ocio, senón tamén saúde, prevención e benestar", de ahí la necesidad de que se realicen cambios en las bases. 

El BNG considera que hay que revisar cuanto antes las tarifas, especialmente en los casos de jóvenes mayores de 18 años que siguen estudiando, conviven con la unidad familiar y carecen de ingresos propios. En este caso pide que se modifique el abono familiar para que puedan seguir en él, y de no ser posible, que se establezcan cuotas reducidas.

Los nacionalistas piden también que se cree una tarifa social para las personas o unidades familiares con bajos ingresos, una tarifa reducida para desempleados con ingresos inferiores al SMI, que se contemplen las familias monoparentales o personas con discapacidad en la tarifa social y que se revisen periódicamente las tarifas para adaptarlas a la realidad económica y social. 

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