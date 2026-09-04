Fisterra deja su huella en ‘O Noso Camiño’ con voces llegadas de todo el mundo

Dos de los peregrinos que dejaron sus impresiones en la escultura que llegó este viernes a Fisterra Cedida

Australia, Chile, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y numerosos puntos de España. Peregrinos llegados desde lugares muy diferentes compartieron este viernes espacio con los vecinos de Fisterra para contar qué significa para ellos el Camino de Santiago. Sus experiencias fueron incorporándose a la colorida escultura colectiva de ‘O Noso Camiño’, que hizo parada en la Praza da Constitución y supera ya los 300 testimonios recogidos en diferentes lenguas.

La instalación permaneció desde las 10.30 horas frente a la oficina de turismo, precisamente el lugar al que acuden quienes completan el Camino de Fisterra y Muxía para recoger la fisterrana. Una ubicación que permitió que durante toda la jornada se fueran sumando las impresiones de peregrinos internacionales y nacionales, pero también las de numerosos vecinos.

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El paisaje y la gastronomía de la Costa da Morte aparecieron repetidamente entre las respuestas. Los peregrinos hablaron también de la dureza del recorrido y, al mismo tiempo, de lo enriquecedora que resulta la experiencia. Compartir kilómetros con otras personas y encontrarse durante el Camino con gente procedente de diferentes culturas fueron otras de las ideas que dejaron plasmadas.

Los fisterráns aportaron otra perspectiva a la obra: la de quienes viven todo el año en uno de los destinos finales de la peregrinación. Sus testimonios incidieron especialmente en la belleza del territorio y en la oportunidad que supone el Camino para relacionarse con personas llegadas de todo el mundo.

También se acercaron a la instalación el alcalde, Luis Insua, y la primera teniente de alcalde, Susana Rodríguez, que pudieron leer algunas de las aportaciones recogidas durante la jornada.

Más de 300 historias para crear un libro

‘O Noso Camiño’ es un proyecto artístico y participativo impulsado por el fotógrafo Adolfo Enríquez de cara al Xacobeo 2027 y cofinanciado por la Xunta dentro del programa ‘O Teu Xacobeo’. Su escultura va transformándose a medida que incorpora las fichas escritas por las personas que participan en cada una de sus paradas.

Tras su paso por Fisterra, el proyecto supera ya las 300 aportaciones. La diversidad de procedencias de sus participantes se refleja también en los idiomas: hay testimonios escritos en castellano, gallego, catalán, inglés, francés, portugués, turco, chino e hindi.

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Pero la escultura no será el destino final de todas esas experiencias. Las palabras recogidas servirán como materia prima para una nueva fase creativa en la que Enríquez tendrá que trasladarlas al lenguaje de la fotografía.

Antes queda una última parada. La fase participativa terminará este domingo en la Feira de Lestedo, en Boqueixón. Después, el fotógrafo se inspirará en el conjunto de testimonios para realizar las imágenes que formarán parte del libro ‘O Noso Camiño’, que tendrá acceso digital y gratuito.