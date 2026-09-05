Fisterra
Fallece una mujer evacuada en helicóptero tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo
Una mujer que fue evacuada en helicóptero este sábado tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota, falleció.
Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, pese a efectuarse el rescate vía aérea no se pudo hacer nada por evitar su fallecimiento.
El suceso tuvo lugar poco después de las 13.00 horas. El 112 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia médica para una mujer que se encontraba indispuesta debido a un golpe de calor.
Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Cee y el Ges de Muros, pero al encontrarse en un sendero estrecho de difícil acceso se solicitó la colaboración de Gardacostas de Galicia con el helicóptero Pesca 1.