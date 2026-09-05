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Fisterra

Fallece una mujer evacuada en helicóptero tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo

Europa Press
05/09/2026 21:12
Otro momento del operativo de rescate
Un operativo de rescate en el Monte Pindo
Gardacostas de Galicia
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Una mujer que fue evacuada en helicóptero este sábado tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota, falleció.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, pese a efectuarse el rescate vía aérea no se pudo hacer nada por evitar su fallecimiento.

Momento en el que el helicóptero Pesca I iza a la herida

Rescatada en helicóptero una senderista francesa después de sufrir una caída en el Monte Pindo, en Carnota

Más información

El suceso tuvo lugar poco después de las 13.00 horas. El 112 recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia médica para una mujer que se encontraba indispuesta debido a un golpe de calor.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de Cee y el Ges de Muros, pero al encontrarse en un sendero estrecho de difícil acceso se solicitó la colaboración de Gardacostas de Galicia con el helicóptero Pesca 1.

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