Fin de semana de romerías marianas con A Barca de Muxía y Os Milagres de Caión

Romeros en A Barca de Muxía Cedida

La Costa da Morte entra en un intenso fin de semana con las romerías de la Virxe da Barca de Muxía y Os Milagres de Caión como protagonistas. Ambos santuarios marianos llevan toda la semana recibiendo a cientos de romeros y peregrinos, en el marco de dos de las celebraciones más emblemáticas de Galicia.

Muxía abre este viernes cuatro jornadas de romería con la lectura del pregón –en el Cabo da Vila a las 20.00 horas–, a cargo del historiador de arte y crítico Xosé Antón Castro, natural de Muxía.

A partir de las 22.30 horas será el turno para la música con Ses, dentro del Mercado de la Diputación ‘A paisaxe que sabe’, que cada noche ofrecerá conciertos con 9Louro, Disco Móvil Impacto y Orquesta Bomba.

El sábado tendrá lugar la primera verbena con las orquestas París de Noia y Fuego. Pasada la medianoche será el turno para una gran sesión de fuegos artificiales.

El domingo será el día grande de A Barca, con misa solemne a las 13.00 horas, seguida de la tirada de la mayor traca de Galicia. Tras la sesión vermú, la fiesta continuará en el Cabo da Vila con tardeo hasta las 19.00 horas con Mar Dávila. Por la noche, verbena con Satélites y Orquesta Magos.

Las fiestas concluyen el próximo lunes con el regreso de la virgen al santuario y la última verbena con Olympus y Escaparate.

Romeros en Os Milagres de Caión Mar Casal

Mientras, Caión entra en los tres últimos días de la romería de Os Milagres, que concluye el domingo con la bajada de la santa.

Las misas siguen este viernes y sábado cada hora de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00 en la ermita. En el plano lúdico, este viernes se celebra el Día do Neno. Desde ñas 15.30 horas habrá tren turístico y actividades para los más pequeños con Infantilandia.

A las 21.00 habrá animación con la Batucada Badabum. La orquesta Miramar y la disco móvil CDC animarán la sesión vermú y la verbena.

La jornada del sábado contará con la animación de la orquesta Costa Dorada y la disco móvil CDC en la sesión vermú y la verbena. El programa de actos se completará con la actuación AC Arume a las 19.30 horas.

El domingo habrá misas en el santuario de 10.00 a 12.00 horas. A continuación, será la bajada de la Virgen en procesión hasta la plaza, donde tendrá lugar la misa de campaña a las 13.00 horas. La Agrupación Musical de Abegondo acompañará a la santa en procesión.

La sesión vermú estará amenizada por el grupo Alaska. Ya en el templo parroquial, habrá misas cada hora de 17.00 a 20.00.