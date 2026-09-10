Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

El alcalde ha trasladado que los controles del agua, realizados por la Xunta, dieron resultados correctos y que el Ayuntamiento está en contacto con los organizadores de la prueba

Europa Press
10/09/2026 21:12
794516933_1680750337385118_9126600711593562573_n_91318.69
Grupo de participantes de esta edición de la cita deportiva 
Facebook
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Consellería de Sanidade ha iniciado un estudio epidemiológico para determinar el origen de un posible episodio de intoxicación registrado tras la Travesía Costa Fisterra, celebrada el pasado domingo, cuyos afectados presentaron síntomas leves y de corta duración.

Según han informado fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press, el estudio se encuentra actualmente en marcha para tratar de conocer el origen del episodio, por lo que todavía no se puede concretar el número de personas afectadas.

Asimismo, la Consellería ha señalado que los centros de salud de la zona no registraron un incremento de actividad asistencial a raíz de este episodio.

Por su parte, el alcalde de Fisterra, Luis Insua, consultado por Europa Press, ha trasladado que los controles del agua, realizados por la Xunta, dieron resultados correctos y que el Ayuntamiento está en contacto con los organizadores de la prueba.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

794516933_1680750337385118_9126600711593562573_n_91318.69

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra
Europa Press
Barca de Muxia (3)

Este es el pueblo más bonito de Galicia según National Geographic y está en la Costa da Morte
redacción carballo
Barca de Muxia (1)

Fin de semana de romerías marianas con A Barca de Muxía y Os Milagres de Caión
redacción carballo
Serxio Domínguez, portavoz del BNG de Cee

El BNG de cee reitera su petición de que se cree una partida en el presupuesto para becas
redacción carballo