Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

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La Consellería de Sanidade ha iniciado un estudio epidemiológico para determinar el origen de un posible episodio de intoxicación registrado tras la Travesía Costa Fisterra, celebrada el pasado domingo, cuyos afectados presentaron síntomas leves y de corta duración.

Según han informado fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press, el estudio se encuentra actualmente en marcha para tratar de conocer el origen del episodio, por lo que todavía no se puede concretar el número de personas afectadas.

Asimismo, la Consellería ha señalado que los centros de salud de la zona no registraron un incremento de actividad asistencial a raíz de este episodio.

Por su parte, el alcalde de Fisterra, Luis Insua, consultado por Europa Press, ha trasladado que los controles del agua, realizados por la Xunta, dieron resultados correctos y que el Ayuntamiento está en contacto con los organizadores de la prueba.